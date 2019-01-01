Yay günlərinin xəzan yarpaqları

Жанр: Азербайджанские фильмы,
Продолжительность: 01:14:32

Yay günlərinin xəzan yarpaqları (film, 1986) Filmdəki hadisələr ucqar dağ kəndində baş verir. Kinolent əbədi bir mövzuya-atalar və oğullar probleminə toxunmuşdur. Burada yaşlılar tərəfindən diktə şəraitində yeniyetmələrin şüurunun formalaşmasından və yetkinləşməsindən danışılır. Листопад в пору лета Талантливый педагог Шамси приезжает в труднодоступное горное селение Дашдатюк, где становится директором местной школы. Переживая за то, с какими знаниями учащиеся выйдут из школы, он накануне окончания школьных занятий решает провести директорскую контрольную, что вызывает протесты как родителей так и начальства. Ему удаётся оказать огромное нравственное влияние на учащихся и остаться при своём намерении, но какой ценой ему стоит это сделать, когда наперекор герою фильма идёт собственная семья.

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